В Харькове дрон повредил башенный кран

Дроновая атака на Харьков

Российские террористы начали атаковать город вечером 25 июля.

Первый удар был зафиксирован около 19:45, враг атаковал ударным беспилотником "Черника". Поврежден многоэтажный дом.

Около 21:00 россияне повторно атаковали Харьков дронами. Зафиксированы прилеты и повреждения в Киевском районе.

Кроме того, днем агрессор обстрелял управляемой авиабомбой туберкулезный диспансер. В результате удара ранения получили 17 человек, среди них есть ребенок.

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