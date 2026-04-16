У Харкові дрон РФ влучив у густонаселений район в центрі міста

Вдень, 16 квітня, російські окупанти атакували Харків безпілотником, влучивши у густонаселений район в центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова у Telegram.
За його словами, удар припав на Київський район Харкова. Спочатку повідомлялося про пожежу в приватному будинку.
"Горить приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі немає", - зазначив Терехов.
Згодом міський голова уточнив, що внаслідок атаки загорілася офісна будівля. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Як додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував центральну частину міста. Зафіксовано влучання у двоповерхову будівлю, там зайнялася пожежа.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
На місті обстрілу працюють екстрені служби.
Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України. Серед міст під ударом опинився Харків, де зафіксовано влучання одразу у трьох районах міста. Внаслідок обстрілів постраждали е двоє людей.
За даними місцевої влади, в Індустріальному районі зайнявся легковий автомобіль.
У Немишлянському районі влучання в проїзну частину спричинило пошкодження вікон у п’яти приватних будинках та газової мережі - за медичною допомогою звернулися двоє людей.
У Салтівському районі безпілотник влучив у сад, внаслідок чого виникла пожежа в господарчій споруді, а також були пошкоджені вікна в багатоповерхівці.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.
Загалом у період із ранку 15 квітня до ранку 16 квітня російські війська застосували 703 повітряні цілі, серед яких ракети різних типів та ударні дрони.
За останніми даними, загиблі є у Києві, Дніпрі та Одесі.
Зокрема, у столиці руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.
У Міненерго повідомили, що під атакою перебувала енергоструктура. У низці областей виникли проблеми зі світлом.