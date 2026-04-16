В Харькове дрон РФ попал в густонаселенный район в центре города

Атака на Украину 16 апреля

Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. Среди городов под ударом оказался Харьков, где зафиксировано попадание сразу в трех районах города. В результате обстрелов пострадали два человека.

По данным местных властей, в Индустриальном районе загорелся легковой автомобиль.

В Немышлянском районе попадание в проезжую часть привело к повреждению окон в пяти частных домах и газовой сети - за медицинской помощью обратились два человека.

В Салтовском районе беспилотник попал в сад, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке, а также были повреждены окна в многоэтажке.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.

Всего в период с утра 15 апреля до утра 16 апреля российские войска применили 703 воздушные цели, среди которых ракеты различных типов и ударные дроны.

По последним данным, погибшие есть в Киеве, Днепре и Одессе.

В частности, в столице разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

В Минэнерго сообщили, что под атакой находилась энергоструктура. В ряде областей возникли проблемы со светом.