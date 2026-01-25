ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку

Україна, Неділя 25 січня 2026 15:13
UA EN RU
У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку Ілюстративне фото: у Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вдень неділі, 25 січня, російський ударний дрон влучив в один з багатоповерхових будинків Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Спочатку Терехов повідомив про влучання безпілотника у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Однак вже через деякий час він уточнив, що російський дрон поцілив по багатоповерховому будинку поруч з торгівельним центром.

Станом на 15:10 відомо, що внаслідок удару є постраждалі. Однак дані щодо цього - уточнюються.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що в ніч на 24 січня росіяни теж атакували Харків. За 2,5 години по місту прилетіло 25 російських безпілотників.

Мер Ігор Терехов повідомив, що в результаті ворожої атаки в Індустріальному та Немышлянському районах були пошкоджені житлові будинки.

Також ми писали, що вдень 21 січня ворог теж завдав удару по Харкову. Терехов повідомляв, що було зафіксовано падіння безпілотника в Слобідському районі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів Харків
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла