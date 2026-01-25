ua en ru
В Харькове дрон РФ попал в многоэтажку

Украина, Воскресенье 25 января 2026 15:13
В Харькове дрон РФ попал в многоэтажку Иллюстративное фото: в Харькове дрон РФ попал в многоэтажку (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем воскресенья, 25 января, российский ударный дрон попал в один из многоэтажных домов Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Сначала Терехов сообщил о попадании беспилотника в торговый центр в Салтовском районе города. Однако уже через некоторое время он уточнил, что российский дрон попал по многоэтажному дому рядом с торговым центром.

По состоянию на 15:10 известно, что в результате удара есть пострадавшие. Однако данные по этому поводу - уточняются.

Обстрел Харькова

Напомним, что в ночь на 24 января россияне тоже атаковали Харьков. За 2,5 часа по городу прилетело 25 российских беспилотников.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате вражеской атаки в Индустриальном и Немышлянском районах были повреждены жилые дома.

Также мы писали, что днем 21 января враг тоже нанес удар по Харькову. Терехов сообщал, что было зафиксировано падение беспилотника в Слободском районе.

