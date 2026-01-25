В Харькове дрон РФ попал в многоэтажку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Сначала Терехов сообщил о попадании беспилотника в торговый центр в Салтовском районе города. Однако уже через некоторое время он уточнил, что российский дрон попал по многоэтажному дому рядом с торговым центром.

По состоянию на 15:10 известно, что в результате удара есть пострадавшие. Однако данные по этому поводу - уточняются.