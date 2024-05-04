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У Харкові досі гасять пожежі після нічного російського удару "Шахедами": фото

Фото: ліквідація наслідків російської масованої атаки "Шахедами" по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 07:48, у Харкові триває ліквідація наслідків російської масованої атаки ударними безпілотниками. Після атаки сталися три пожежі за різними адресами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

За попередніми даними ДСНС, постраждали чотири особи, з них одна дитина.

Нагадаємо, Росія атакувала Харків безпілотниками близько 1:30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих, серед яких 13-річна дитина, та загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі.

Вогневими групами Сил оборони України у Харківській та Дніпропетровській областях знищено 13 ударних безпілотників.

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