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В Харькове до сих пор тушат пожары после ночного российского удара "Шахедами": фото

Фото: ликвидация последствий российской массированной атаки "Шахедами" по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 07:48 в Харькове продолжается ликвидация последствий российской массированной атаки ударными беспилотниками. После атаки произошли три пожара по разным адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Самый большой пожар возник в складских помещениях общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным ГСЧС, пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Напомним, Россия атаковала Харьков беспилотниками около 1:30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о четырех пострадавших, среди которых 13-летний ребенок, и возгорании гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе.

Огневыми группами Сил обороны Украины в Харьковской и Днепропетровской областях уничтожены 13 ударных беспилотников.

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