У Харкові діяла банда "правоохоронців", яка вчиняла "нальоти": фото арсеналу зброї
У Харкові діяло злочинне угруповання, учасники якого під виглядом правоохоронців грабували містян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Відомо, що учасники банди вчиняли збройні "нальоти" на оселі містян та "вибивали" з них гроші та інші цінні речі.
"Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи", - йдеться в повідомленні.
До складу банди входили раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство. Її учасники діяли під виглядом правоохоронців.
Співробітники СБУ затримали п'ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення розбійного нападу, ще двох - при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук. Співробітники СБУ вилучили у зловмисників великий арсенал зброї.
Затриманим і розшукуваному повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а одному зі зловмисників, який є неповнолітнім, - домашній арешт.
Триває досудове розслідування.
Як повідомлялось, правоохоронці в ході спецоперації у Львівській області затримали учасників злочинної організації, які видавали себе за добровольців з тероборони.
Крім того, банда злочинців під час окупації Бучі Київської області перейшла на бік ворога. Учасники угруповування допомагали окупантам.
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