У Харкові діяла банда "правоохоронців", яка вчиняла "нальоти": фото арсеналу зброї

У Харкові діяло злочинне угруповання, учасники якого під виглядом правоохоронців грабували містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Відомо, що учасники банди вчиняли збройні "нальоти" на оселі містян та "вибивали" з них гроші та інші цінні речі.

"Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи", - йдеться в повідомленні.

До складу банди входили раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство. Її учасники діяли під виглядом правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали п'ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення розбійного нападу, ще двох - при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук. Співробітники СБУ вилучили у зловмисників великий арсенал зброї.

Затриманим і розшукуваному повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а одному зі зловмисників, який є неповнолітнім, - домашній арешт.

Триває досудове розслідування.