В Харькове действовала банда "полицейских", совершавшая "налеты": фото арсенала оружия
В Харькове действовала преступная группировка, участники которой под видом правоохранителей грабили горожан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Известно, что участники банды совершали вооруженные "налеты" на дома горожан и "выбивали" из них деньги и другие ценные вещи.
"Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.
В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство. Ее участники действовали под видом правоохранителей.
Сотрудники СБУ задержали пятерых активных участников группировки: троих - после совершения разбойного нападения, еще двоих - при попытке скрыть огнестрельное оружие. Еще один из фигурантов объявлен в розыск. Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников обширный арсенал оружия.
Задержанному и разыскиваемому сообщено о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей, а одному из несовершеннолетних злоумышленников - домашний арест.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя добровольцами из терробороны.
Кроме того, банда преступников во время оккупации Бучи в Киевской области перешла на сторону врага. Участники группировки помогали оккупантам.
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