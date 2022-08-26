Банда преступников перешла на сторону врага во время оккупации Бучи. СБУ задержала участников
Банда преступников во время оккупации Бучи Киевской области перешла на сторону врага. Участники группировки помогали оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ установила, что преступники подсказывали российским военным локации для размещения техники, в частности среди домов. Они помогали обустраивать блокпосты, пулеметные точки и патрулировали один из жилых комплексов, где в заложниках удерживали его жителей.
Также банда "сдавала" оккупантам адреса активных участников сопротивления. По такими "наводками" российские солдаты врывались в дома, похищали людей, угрожали им и били.
Участниками банды являются жителями Киевской области. Они хотели получить "должности" в оккупационной администрации.
После деоккупации преступники скрывались на территории одного из жилых комплексов Бучанского района. СБУ задержала участников банды. Во время обысков правоохранители обнаружили оружие и другие доказательства преступной деятельности.
Злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, бывший чиновник Кабмина получили 12 лет тюрьмы за сотрудничество с РФ.
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