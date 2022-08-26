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Банда преступников перешла на сторону врага во время оккупации Бучи. СБУ задержала участников

Новина українською →
Буча, Пятница 26 августа 2022 13:07
Банда преступников перешла на сторону врага во время оккупации Бучи. СБУ задержала участников Фото: СБУ нейтрализовала банду, которая перешла на сторону врага (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Банда преступников во время оккупации Бучи Киевской области перешла на сторону врага. Участники группировки помогали оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ установила, что преступники подсказывали российским военным локации для размещения техники, в частности среди домов. Они помогали обустраивать блокпосты, пулеметные точки и патрулировали один из жилых комплексов, где в заложниках удерживали его жителей.

Также банда "сдавала" оккупантам адреса активных участников сопротивления. По такими "наводками" российские солдаты врывались в дома, похищали людей, угрожали им и били.

Участниками банды являются жителями Киевской области. Они хотели получить "должности" в оккупационной администрации.

После деоккупации преступники скрывались на территории одного из жилых комплексов Бучанского района. СБУ задержала участников банды. Во время обысков правоохранители обнаружили оружие и другие доказательства преступной деятельности.

Злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, бывший чиновник Кабмина получили 12 лет тюрьмы за сотрудничество с РФ.

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