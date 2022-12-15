У Харкові чути звуки вибухів
Фото: у Харкові чути вибухи (Getty Images)
Вночі 5 грудня у Харкові пролунав вибух після оголошення тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що чути було як мінімум два вибухи, ймовірно, вони сталися за межами міста.
Нагадаємо, російські війська 8 грудня масовано обстріляли Харківську область ракетами та артилерією. Внаслідок ударів ворога постраждали люди.
До цього поблизу Харкова пролунали вибухи, пізніше стало відомо про обстріл з боку окупантів, частина ракет збили сили ППО.
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