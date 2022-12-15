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В Харькове слышны звуки взрывов

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Харьков, Четверг 15 декабря 2022 00:05
В Харькове слышны звуки взрывов Фото: в Харькове слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 5 декабря в Харькове прозвучали взрыв после объявления тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Отмечается, что было слышно как минимум два взрыва, вероятно, они произошли за пределами города.

Напомним, российские войска 8 декабря массированно обстреляли Харьковскую область ракетами и артиллерией. В результате ударов врага пострадали люди.

До этого вблизи Харькова раздались взрывы, позже стало известно об обстреле со стороны оккупантов, часть ракет сбили силы ПВО.

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