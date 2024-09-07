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Тривога тривала більше 8 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Субота 07 вересня 2024 09:17
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Тривога тривала більше 8 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область Фото: стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область 7 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області впали уламки дронів під час атаки РФ в ніч на 7 вересня. Тривога у регіоні тривала більше 8 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог не припиняє атакувати Київську область. Цієї ночі через атаку дронами тривога тривала більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - розповів він.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної, житлової інфраструктури і постраждалих немає, не обійшлось без пошкоджень.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів", - додав Кравченко.

Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні.

"Загорання оперативно ліквідовані", - констатував голова ОВА.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 7 вересня російські окупанти знову атакували територію України. Оголошувалась тривога через загрозу дронів-камікадзе. У Київській області, як і у Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що уламки дронів упали у кількох локаціях Києва. Зокрема, повідомлялося про їх виявлення у Печерському та Дніпровському районах столиці.

При цьому сили ППО знищили всі "Шахеди", які прямували на Київ.

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