Тривога тривала більше 8 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

У Київській області впали уламки дронів під час атаки РФ в ніч на 7 вересня. Тривога у регіоні тривала більше 8 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог не припиняє атакувати Київську область. Цієї ночі через атаку дронами тривога тривала більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - розповів він.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної, житлової інфраструктури і постраждалих немає, не обійшлось без пошкоджень.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів", - додав Кравченко.

Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні.

"Загорання оперативно ліквідовані", - констатував голова ОВА.

