У Харкові чули вибухи. Поліція попереджає про російські удари по області
Російські військові вкотре почали обстрілювати Харківську область. В Харкові чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.
"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківську область. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе", - повідомили правоохоронці.
Мешканців області закликали повідомляти на спецлінію 102 будь-яку інформацію про влучання ворожих снарядів, руйнування чи поранених.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Харкові чути звуки вибухів, однак, за їх даними, вибухи ймовірно відбуваються за межами міста.
Зауважимо, що повітряна тривога в області оголошена починаючи з 22:30.
Зафіксовані влучання в Чугуївському районі
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів", - додав він.
Обстріли в Харківській області
Російські війська після минулорічної деокупації, регулярно обстрілюють Харківську область. Зокрема під ворожі удари потрапляють Куп'янський район і місто Вовчанськ.
Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.
Обстріл аміакопроводу
Нагадаємо, що внаслідок ворожих ударів 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами фон аміаку знаходиться в нормі.
Детальніше про обстріл аміакопроводу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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