У Харкові чули вибухи. Поліція попереджає про російські удари по області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківську область. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе", - повідомили правоохоронці.

Мешканців області закликали повідомляти на спецлінію 102 будь-яку інформацію про влучання ворожих снарядів, руйнування чи поранених.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Харкові чути звуки вибухів, однак, за їх даними, вибухи ймовірно відбуваються за межами міста.

Зауважимо, що повітряна тривога в області оголошена починаючи з 22:30.

Зафіксовані влучання в Чугуївському районі

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів", - додав він.

Обстріли в Харківській області

Російські війська після минулорічної деокупації, регулярно обстрілюють Харківську область. Зокрема під ворожі удари потрапляють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Обстріл аміакопроводу

Нагадаємо, що внаслідок ворожих ударів 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами фон аміаку знаходиться в нормі.

Детальніше про обстріл аміакопроводу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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