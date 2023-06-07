В Харькове слышали взрывы. Полиция предупреждает о российских ударах по области
Российские военные в очередной раз начали обстреливать Харьковскую область. В Харькове слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
"Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. Берегите себя", - сообщили правоохранители.
Жителей области призвали сообщать на спецлинию 102 любую информацию о попадании вражеских снарядов, разрушениях или раненых.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Харькове слышны звуки взрывов, однако, по их данным, взрывы, вероятно, происходят за пределами города.
Заметим, что воздушная тревога в области объявлена с 22:30.
Зафиксированы попадания в Чугуевском районе
Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары", - добавил он.
Обстрелы в Харьковской области
Российские войска после прошлогодней деоккупации, регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности под вражеские удары попадают Купянский район и город Волчанск.
Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
Обстрел аммиакопровода
Напомним, что в результате вражеских ударов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что по всем измерениям фон аммиака находится в норме.
Подробнее об обстреле аммиакопровода можно узнать в материале РБК-Украина.
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