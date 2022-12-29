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По Україні випущено понад 120 ракет, - Подоляк

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Четвер 29 грудня 2022 09:44
По Україні випущено понад 120 ракет, - Подоляк Фото: по Україні 29 грудня випущено понад 120 ракет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злісним російським світом", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних", - зазначив він.

Також Подоляк іронічно заявив, що Київ чекає на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" та "небажаність провокацій".

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікується запуск 100 ракет у кілька хвиль.

Вибухи вже пролунали у різних містах. Зокрема, в Одесі після удару зникли світло та вода.

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