По Україні випущено понад 120 ракет, - Подоляк
Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злісним російським світом", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних", - зазначив він.
Також Подоляк іронічно заявив, що Київ чекає на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" та "небажаність провокацій".
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікується запуск 100 ракет у кілька хвиль.
Вибухи вже пролунали у різних містах. Зокрема, в Одесі після удару зникли світло та вода.
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