У Харкові чоловік підірвав гранату на вході в супермаркет

"Увечері 26 квітня до поліції надійшов виклик про вибух біля магазину по проспекту Тракторобудівників", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до супермаркету. На місці події також знайдено елементи підривача ручної гранати УЗРГМ.

Оперативники відділу кримінальної поліції вже через декілька годин затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний чоловік.

Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.