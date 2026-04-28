Война в Украине

В Харькове мужчина взорвал гранату на входе в супермаркет

11:19 28.04.2026 Вт
2 мин
Подрывника в считанные часы задержала полиция
aimg Константин Широкун
Фото: в Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета (Getty Images)

В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета, через несколько часов "подрывника" задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"Вечером 26 апреля в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина по проспекту Тракторостроителей", - сообщили в полиции.

Сообщается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в супермаркет. На месте происшествия также найдены элементы взрывателя ручной гранаты УЗРГМ.

Оперативники отдела криминальной полиции уже через несколько часов задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее пятеро правоохранителей получили ранения, когда пьяный местный житель бросил в них две гранаты во время задержания на Днепропетровщине.

Кроме того, в Сторожинцах Черновицкой области неизвестный взорвал гранатой служебный автомобиль полиции. В результате атаки двое полицейских получили ранения.

Также мы писали, что на Закарпатье мужчина похитил женщину с младенцем и открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. Нападавшего обезвредили.

Также как сообщало РБК-Украина, в Чернигове нашли мертвым полицейского. Правоохранители уже установили обстоятельства его гибели.

