В Харькове мужчина взорвал гранату на входе в супермаркет

В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета, через несколько часов "подрывника" задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.
"Вечером 26 апреля в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина по проспекту Тракторостроителей", - сообщили в полиции.
Сообщается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в супермаркет. На месте происшествия также найдены элементы взрывателя ручной гранаты УЗРГМ.
Оперативники отдела криминальной полиции уже через несколько часов задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина.
Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
