У Харкові через ворожі удари безпілотниками є постраждалі: названі наслідки атаки

За словами керівника адміністрації, у трьох постраждалих - гостра реакція на стрес.

"Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх - гостра реакція на стрес", - розповіли в ОВА та згодом додали, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

"Також надана медична допомога на місці", - передав Синєгубов.

Також він додав, що фіксується загорання приватних будинків, гаражів.

Своєю чергою в мерії додали, що на місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери.

"Є попередня інформація про удар "Шахедом" по одному з улюблених місць відпочинку містян", - написав міський голова у своєму Telegram.

Атака "Шахедами" у ніч проти 21 травня

Нагадаємо, пізно ввечері 20 травня стало відомо про рух ворожих дронів-камікадзе над Україною, які російські загарбники запустили для чергової атаки. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше повідомлялося про кілька вибухів у Харкові, по якому російські окупанти запустили "Шахеди", та про пожежі внаслідок обстрілу.

Крім того, в Одесі також було чути вибух - це місто теж зазнало атаки із використанням ударних безпілотників.