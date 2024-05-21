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В Харькове из-за вражеских ударов дронами есть пострадавшие: названы последствия атаки

Фото: стали известны последствия атаки "Шазедов" по Харькову (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате ночной вражеской атаки с применением ударных беспилотников пострадали четыре человека, которым уже была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, было попадание по одному из любимых мест отдыха в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По словам руководителя администрации, у троих пострадавших - острая реакция на стресс.

"В результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь трем пострадавшим. У всех острая реакция на стресс", - рассказали в ОВА и впоследствии добавили, что количество пострадавших возросло до четырех.

"Также оказана медицинская помощь на месте", - передал Синегубов.

Также он добавил, что фиксируется возгорание частных домов, гаражей.

В свою очередь в мэрии добавили, что на месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.

"Есть предварительная информация об ударе "Шахедом" по одному из любимых мест отдыха горожан", – написал городской голова в своем Telegram.

Атака "Шахедами" в ночь на 21 мая

Напомним, поздно вечером 20 мая стало известно о движении вражеских дронов-камикадзе над Украиной, которые российские захватчики запустили для очередной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже сообщалось о нескольких взрывах в Харькове, по которому российские оккупанты запустили "Шахеды", и о пожарах в результате обстрела.

Кроме того, в Одессе также был слышен взрыв - этот город тоже подвергся атаке с использованием ударных беспилотников.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов