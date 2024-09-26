У Харкові через удар авіабомбою по багатоповерхівці кількість жертв зросла до п'яти

Кількість загиблих через авіаудар по багатоповерхівці по Харкову 24 вересня зросла до 5 людей. У лікарні померла одна з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка - мешканка девʼятиповерхового будинку у Київському районі м. Харкова, куди влучив ФАБ-500 з УМПК", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Харкова

Російські війська скинули авіабомби на Харків 24 вересня. Одна з них впала на багатоповерхівку в Київському районі, кілька поверхів буквально "склалися".

Спочатку повідомлялося, що троє людей загинули, 28 поранені. Вже 25 вересня стало відомо, що під завалами може перебувати ще одна людина. Пізніше рятувальникам вдалося знайти загиблу жінку під завалами житлового будинку у Харкові. Тобто на 25 вересня в Харкові було відомо про чотирьох загиблих.

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