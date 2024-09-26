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В Харькове возросло количество жертв удара бомбой по многоэтажке

Харьков, Четверг 26 сентября 2024 11:14
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В Харькове возросло количество жертв удара бомбой по многоэтажке Фото: в Харькове погибли уже пять людей из-за удара авиабомбой по многоэтажке 24 сентября (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за авиаудара по многоэтажке по Харькову 24 сентября возросло до 5 человек. В больнице скончалась одна из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"К сожалению, в больнице скончалась 72-летняя женщина - жительница девятиэтажного дома в Киевском районе г. Харькова, куда попал ФАБ-500 из УМПК", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова

Российские войска скинули авиабомбы на Харьков 24 сентября. Одна из них упала на многоэтажку в Киевском районе, несколько этажей буквально "сложились".

Первоначально сообщалось, что трое людей погибли, 28 были ранены. Уже 25 сентября стало известно, что под завалами может находиться еще один человек. Позже спасателям удалось найти погибшую женщину под завалами жилого дома в Харькове. То есть на 25 сентября в Харькове было известно о четырех погибших.

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