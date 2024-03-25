В Харькове из-за обстрела досрочно отключают отопление: названа дата

В Харькове досрочно завершат отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России. Данные мероприятия предполагают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

Он отметил, что отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня, то есть - 26 марта .

По его словам, только это позволит обеспечить город электроэнергией для максимального количества потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.

"И хотя частично им уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона ", - отметил Терехов.

Как отметил харьковский мэр, сейчас активно ведутся восстановительные работы поврежденной энергетической инфраструктуры города, которые враг повредил в прошлую пятницу.

Следует отметить, что по состоянию на 24 марта свет в Харькове после масштабной атаки РФ восстановили лишь 40% потребителей, а тепло - 60%. Водоснабжение вернули почти во все дома.

Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов совершили массированную атаку по территории Харькова и области города.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.



Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику - временно для стабилизации ситуации.

Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в общинах других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.

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