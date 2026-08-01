У Харкові через атаку РФ згорів склад видавництва "Ранок": втрачено мільйони книжок

За словами Віктора Круглова, по складу поцілили два дрони в одне місце. Він переконаний, що це була спеціально спланована акція зі знищення підручників та української книжкової продукції.

Фото: Пожежа внаслідок російської атаки на сладі видавництва "Ранок" (t.me/knyharnia_ye)

Масштаб втрат

За інформацією медіа про книговидання "Читомо", голова наглядової ради видавничої корпорації "Ранок" Віктор Круглов повідомив, що знищено 600 тисяч підручників, 28 тисяч назв книжок та 8 мільйонів примірників. Збитки він оцінив приблизно в 1 мільярд гривень.

Водночас це був і дистрибуційний центр мережі "Книголенд" - там зберігалися десятки тисяч найменувань книжок усіх видавництв України.

Склади слугували місцем зберігання продукції видавництв "Ранок", "Фабула", READBERRY, Korali books та низки інших видавців, що входять до групи компаній видавничої корпорації "RNK-Ranok". Водночас це був і дистрибуційний центр мережі "Книголенд", де зберігалися книжки десятків тисяч найменувань усіх видавництв України.

Певний час на зв'язок не виходила одна зі співробітниць складу. Згодом Круглов повідомив, що дівчина озвалася і залишилася живою.

Директор всеукраїнської мережі книгарень "Книголенд" Ігор Зарудко підтвердив, що удар припав по складах "Ранку" і "Книголенда", і все охоплено вогнем. Через це мережа тимчасово зупинила прийом замовлень на сайті.