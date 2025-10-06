У Харкові через атаку РФ пошкоджені будинки та постраждали люди

Зазначимо, що починаючи з 22:44 у місті пролунали кілька серій вибухів. Атака тривала майже годину.

"За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобаварський район", - поінформував Терехов.

За його словами, наслідки ударів уточнюються, однак наразі вже є інформація про постраждалі будинки у приватному секторі.

Пізніше, о 23:30, у місті знову було чути вибух. Через кілька хвилин мер міста написав, що зафіксовано ще один удар бойовим дроном, і на цей раз по Шевченківському району. Наслідки уточнюються.

Щодо постраждалих, спершу про це написав керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - поінформував він.

Згодом про двох, а потім про трьох постраждалих - написав Ігор Терехов.