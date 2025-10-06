RU

В Харькове из-за атаки РФ повреждены дома и пострадали люди

Фото: последствия обстрела уточняются (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 5 октября, массированно атаковали Харьков дронами. В результате вражеского обстрела есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы ОГА Олега Синегубова.

Отметим, что начиная с 22:44 в городе прозвучали несколько серий взрывов. Атака продолжалась почти час.

"По данным нашего Ситуационного центра, Харьков был атакован вражескими дронами 15 раз. По предварительной информации, под атакой находился Новобаварский район", - проинформировал Терехов.

По его словам, последствия ударов уточняются, однако сейчас уже есть информация о пострадавших домах в частном секторе.

Позже, в 23:30, в городе снова был слышен взрыв. Через несколько минут мэр города написал, что зафиксирован еще один удар боевым дроном, и на этот раз по Шевченковскому району. Последствия уточняются.

Что касается пострадавших, сначала об этом написал руководитель ОГА Олег Синегубов.

"Три человека получили острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки БпЛА на Харьков. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

Впоследствии о двух, а затем о трех пострадавших - написал Игорь Терехов.

Обновлено в 00:55

"Количество пострадавших в Харькове увеличилось до четырех. К медикам обратился 63-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь", - уточнил Синегубов.

Обстрел Харькова

Напомним, в ночь на 1 октября россияне атаковали Харьков и область ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате обстрела горели торговые павильоны, были разрушения и пострадали люди.

В частности, последствия фиксировались в Киевском и Салтовском районах. Известно, что горел рынок "Барабашово", был разрушен дом и гаражи. Кроме того, пострадали 6 человек.

