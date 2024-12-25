У Харкові частково відновили подачу опалення у житлові будинки

"Сьогодні був дійсно важкий день для наших міських комунальників, особливо для тепловиків. Але вони впоралися. Попри обстріли та всі труднощі, ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки міста вдалося частково відновити", - заявив Терехов.

Він заявив, що наразі йдеться про 1378 житлових будинків - це близько 200 тисяч квартир.

"Втім роботи ще тривають. Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в кожному домі", - наголосив мер Харкова.