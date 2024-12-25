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В Харькове частично возобновили подачу отопления в жилые дома

Фото: в Харькове частично восстановили отопление (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ближе к вечеру в Харькове частично восстановили подачу центрального отопления. Тепло вернулось в более чем 1300 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского голову Игоря Терехова.

"Сегодня был действительно тяжелый день для наших городских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились. Несмотря на обстрелы и все трудности, ближе к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить", - заявил Терехов.

Он заявил, что сейчас речь идет о 1378 жилых домов - это около 200 тысяч квартир.

"Впрочем работы еще продолжаются, специалисты будут продолжать работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме", - подчеркнул мэр Харькова.

Атака на Харьков

Напомним, что сегодня утром Россия массированно атаковала Харьков, запустив по городу 12 ракет. В результате данной атаки значительная часть города осталась без отопления.

Заметим, что, по словам украинского президента Владимира Зеленского, в целом Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов.

Войска РФ массированно атаковали Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, также были зафиксированы повреждения инфраструктуры.

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