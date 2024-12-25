В Харькове частично возобновили подачу отопления в жилые дома

"Сегодня был действительно тяжелый день для наших городских коммунальщиков, особенно для тепловиков. Но они справились. Несмотря на обстрелы и все трудности, ближе к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить", - заявил Терехов.

Он заявил, что сейчас речь идет о 1378 жилых домов - это около 200 тысяч квартир.

"Впрочем работы еще продолжаются, специалисты будут продолжать работать даже ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме", - подчеркнул мэр Харькова.