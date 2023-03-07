У Харкові частково повертають освітлення на вулиці: де і коли вмикатимуть ліхтарі

Міський голова зазначив, що Харків протягом року був без вуличного освітлення. Жителям міста важко пересуватися без світла, крім того, це призводить до ДТП.

Тому у Харкові з 7 березня частково повертають вуличне освітлення. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 до 19:30 у тестовому режимі. Спочатку підсвічуватимуть головні та завантажені вулиці.

"Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, нещодавно вуличне освітлення відновили у Чернігівській області.

Крім того, світло на вулиці з 1 березня повернули на території Полтавської області.

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