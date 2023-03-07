У Харкові частково повертають освітлення на вулиці: де і коли вмикатимуть ліхтарі

На вулиці Харкова частково повертають світло. Спочатку у місті вмикатимуть ліхтарі на центральних дорогах та найбільш завантажених вулицях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
Міський голова зазначив, що Харків протягом року був без вуличного освітлення. Жителям міста важко пересуватися без світла, крім того, це призводить до ДТП.
Тому у Харкові з 7 березня частково повертають вуличне освітлення. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 до 19:30 у тестовому режимі. Спочатку підсвічуватимуть головні та завантажені вулиці.
"Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - зазначив Терехов.
Нагадаємо, нещодавно вуличне освітлення відновили у Чернігівській області.
Крім того, світло на вулиці з 1 березня повернули на території Полтавської області.
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