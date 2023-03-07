В Харькове частично возвращают освещение на улицы: где и когда будут включать фонари

Мэр отметил, что Харьков в течение года был без уличного освещения. Жителям города тяжело передвигаться без света, кроме того, это приводит к ДТП.

Поэтому в Харькове с 7 марта частично возвращается уличное освещение. Сегодня уличные фонари будут работать с 18:00 до 19:30 в тестовом режиме. Сначала будут подсвечиваться главные и загруженные улицы.

"Постепенно будем расширять географию включений и увеличивать время работы фонарей", - отметил Терехов.

Напомним, недавно уличное освещение возобновили в Черниговской области.

Кроме того, свет на улицы с 1 марта вернули на территории Полтавской области.

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