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Вуличне освітлення повертають у Полтавську область: де і як вмикатимуть

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Полтавська область, Вівторок 28 лютого 2023 13:25
Вуличне освітлення повертають у Полтавську область: де і як вмикатимуть Фото: вуличне освітлення повертають у Полтавську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області частково відновлять вуличне освітлення. Ліхтарі почнуть вмикати в регіоні від завтра, 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Де вмикатимуть освітлення

За словами очільника області, вуличне освітлення у Полтавській області вмикатимуть саме на аварійно небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів.

Коли вмикатимуть освітлення

Лунін також вказав на важливий момент - освітлення працюватиме до початку комендантської години.

При цьому його обов’язково його вимикатимуть під час повітряних тривог.

"Саме таке рішення сьогодні підтримала Рада оборони Полтавщини. Крім того, пішли назустріч бізнесу й дозволили використовувати підсвітку зовнішньої реклами", - додав Лунін.

Зазначимо, що раніше рішення щодо заборони використовувати вуличне освітлення прийняла Полтавська обласна військова адміністрація через дефіцит електричної енергії в області та за рекомендаціями військових щодо режиму світломаскування.

Нагадаємо, також повідомлялося, що сьогодні вуличне освітлення повертають у Чернігівській області.

Додамо, нещодавно в Ірпені повернули освітлення вулиць та пообіцяли, що в місті будуть освітлені також парки і сквери громади.

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