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У Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та електротранспорт

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Чернігівська область, Понеділок 27 лютого 2023 18:30
У Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та електротранспорт Фото: у Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та електротранспорт (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

З вівторка, 28 лютого, у Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та роботу електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Від завтра, за умови достатніх лімітів електропостачання, електротранспорт та ліхтарі будуть працювати з урахуванням комендантської години (23:00 - 4:00) та згідно рішення органів місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що на території області буде оптимізовано алгоритм патрулювання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.

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Електроенергія Черниговская область
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