У Харкові було чути звук вибуху: військові попереджали про дрони

"У Харкові пролунав вибух за межами міста", - йдеться у повідомленні о 23:20.

За годину до цього військові інформували, що для Харкова існує загроза застосування ударних дронів зі сходу. Крім того, пізніше Повітряні сили ЗСУ знову опублікували повідомлення, а якому писали про фіксацію дронів в центрі області.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:33 карта повітряних тривог має такий. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.