В Харькове был слышен звук взрыва: военные предупреждали о дронах

"В Харькове прогремел взрыв за пределами города", - говорится в сообщении в 23:20.

За час до этого военные информировали, что для Харькова существует угроза применения ударных дронов с востока. Кроме того, позже Воздушные силы ВСУ снова опубликовали сообщение, а котором писали о фиксации дронов в центре области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.