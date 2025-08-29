RU

В Харькове был слышен звук взрыва: военные предупреждали о дронах

Фото: для города существовала угроза применения дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 29 августа, в Харькове был слышен звук взрыва. Он раздался за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Харькове прогремел взрыв за пределами города", - говорится в сообщении в 23:20.

За час до этого военные информировали, что для Харькова существует угроза применения ударных дронов с востока. Кроме того, позже Воздушные силы ВСУ снова опубликовали сообщение, а котором писали о фиксации дронов в центре области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков, применяя для атаки дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, утром 18 августа российские оккупанты ударили дроном по пятиэтажке в Индустриальном районе. В результате атаки были завалы, пожары, а также погибшие и пострадавшие.

Подробнее об последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

