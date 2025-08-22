У Харкові було чути вибухи: військові попереджали про дрони

"У Харкові було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:57.

Приблизно за півгодини до цього військові повідомляли, що на заході Харківської області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Вони тримали курс на південно-західний напрямок, в крім того, ще один дрон летів на Харків.

Оновлено о 02:11

"У Харкові було чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомили наші кореспонденти", - додали у "Суспільному".

Офіційних коментарів наразі не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.