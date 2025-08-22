В Харькове были слышны взрывы: военные предупреждали о дронах

"В Харькове был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:57.

Примерно за полчаса до этого военные сообщали, что на западе Харьковской области зафиксированы ударные беспилотники россиян. Они держали курс на юго-западное направление, в кроме того, еще один дрон летел на Харьков.

Обновлено в 02:11

"В Харькове было слышно новую серию взрывов, вероятно, за пределами города, сообщили наши корреспонденты", - добавили в "Суспільному".

Официальных комментариев пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.