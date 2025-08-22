RU

В Харькове были слышны взрывы: военные предупреждали о дронах

Фото: по меньшей мере 1 дрон летел на Харьков (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 августа в Харькове были слышны звуки взрывов. Накануне военные предупреждали, что есть угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Харькове был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:57.

Примерно за полчаса до этого военные сообщали, что на западе Харьковской области зафиксированы ударные беспилотники россиян. Они держали курс на юго-западное направление, в кроме того, еще один дрон летел на Харьков.

Обновлено в 02:11

"В Харькове было слышно новую серию взрывов, вероятно, за пределами города, сообщили наши корреспонденты", - добавили в "Суспільному".

Официальных комментариев пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Обстрелы Харькова

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьков, используя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, в ночь на 18 августа город подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Тогда один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, что вызвало пожар на нескольких этажах двух подъездов.

В результате этой атаки погибли 7 человек и еще 24 пострадали.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

