Росіяни вдарили КАБами по Харкову: ціллю став район житлової забудови

Російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

"У Харкові попередньо "приліт" на околиці міста по району житлової забудови", - написав Терехов.

Він уточнив, що інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють.

У свою чергу, Синєгубов зазначив, що в результаті атаки почалася пожежа в будинку.

"Попередньо - використали КАБ", - додав він.

Оновлено 18:09

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що по Харкову влучили щонайменше три КАБи.

"Одне з влучень прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених", - зазначив міський голова.

За його словами, місця інших попадань обстежують фахівці.

Оновлено 18:31

Терехов уточнив, що на місці ще одного "прильоту" у Київському районі Харкова сильно пошкоджено два приватні будинки. Під завалами можуть бути люди.

При цьому, за інформацією Синєгубова, кількість поранених у місті через удари росіян зросла до шести.

"На різні адреси є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто", - додав глава ОВА.