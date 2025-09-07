У Харкові було чути вибух

В ніч на 7 вересня у Харкові пролунав вибух. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 00:12.
Напередодні військові попереджали, що у Харківській області зафіксовано кілька груп ударних дронів росіян.
Крім того, моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" інформував, що на або через Харків летять 6 безпілотників.
Коментарів від місцевої влади поки не було.
Станом на 00:20 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізької, Донецькій, Одеській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, застосовуючи для атаки дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, в ніч на 18 серпня місто зазнало масованої атаки дронів. Рано вранці один із «Шахедів» влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, в результаті чого сталася пожежа на кількох поверхах двох під'їздів.
За підсумками було відомо про 7 загиблих і 24 постраждалих.