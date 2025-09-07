В Харькове был слышен взрыв

В ночь на 7 сентября в Харькове прогремел взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Харькове прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 00:12.
Накануне военные предупреждали, что в Харьковской области зафиксировано несколько групп ударных дронов россиян.
Кроме того, мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" информировал, что на или через Харьков летят 6 беспилотников.
Комментариев от местных властей пока не было.
По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Этой ночью враг массированно атакует Украину дронами.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков, применяя для атаки дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, в ночь на 18 августа город подвергся массированной атаке дронов. Рано утром один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, в результате чего был пожар на нескольких этажах двух подъездов.