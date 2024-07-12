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У Харкові було чути серію вибухів

Харків, П'ятниця 12 липня 2024 23:12
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У Харкові було чути серію вибухів Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Харків було чути вибухи сьогодні ввечері, 12 липня. В області в цей час триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Кілька вибухів у Харкові було чути близько 22:57 а також о 23:01.

При цьому місцева влада не повідомляла щодо можливих наслідків від вибухів.

Зазначимо, перед тим в харківських пабліках розповідали про вибух, який, вірогідно, був за межами міста. Це сталося ще близько години тому.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ ще о 21:53 інформували про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході. Так, військові попереджали про загрозу авіаударів з боку російських окупантів.

У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, місто Харків та область перебувають під регулярними ударами з боку російських загарбників. Останні місяці ворог сконцентрувався по атаках на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури регіону, проте також активно обстрілює суто цивільні об'єкти, житлові будинки тощо.

Так, раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок російського обстрілу вночі 8 липня в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа, були постраждалі.

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Харків Повітряна тривога Вибухи
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