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В Харькове была слышна серия взрывов

Харьков, Пятница 12 июля 2024 23:12
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В Харькове была слышна серия взрывов Фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Харьков были слышны взрывы сегодня вечером, 12 июля. В области в настоящее время продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Несколько взрывов в Харькове было слышно около 22:57, а также в 23:01.

При этом местные власти не сообщали о возможных последствиях от взрывов.

Отметим, прежде в харьковских пабликах рассказывали о взрыве, который, вероятно, был за пределами города. Это произошло еще около часа назад.

В командовании Воздушных сил ВСУ еще в 21:53 информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на востоке. Да, военные предупреждали об угрозе авиаударов со стороны российских оккупантов.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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Харьков Взрывы Воздушная тревога
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