UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові були вибухи

Фото:у Харкові були вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові були чутні вибухи вночі 18 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

"Увага. У Харкові чути вибухи. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у поліції.

Місцеві канали з російського Білгорода повідомляли про гучні звуки над областю.

"За попередніми даними, гучні звуки над областю пов'язані із роботою ЗС РФ", - повідомили на каналах.

На даний момент у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків