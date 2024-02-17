У Харкові пролунав вибух
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 17 лютого. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов.
Додамо, що у Харківській області повітряну тривогу оголосили о 14:46. Також сирени завили у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики для східних областей України.
Карта повітряних тривог станом на 14:55
Обстріл Запоріжжя
Сьогодні, 17 лютого, під Запоріжжям пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що є влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя.
Пізніше стало відомо, що у Запоріжжі 4 тисячі абонентів залишилися без теплопостачання після атаки росіян.
Додамо, що перед цим у Києві та північних, східних і центральних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.
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