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У Харкові пролунав вибух

Харків, Субота 17 лютого 2024 15:00
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У Харкові пролунав вибух Фото: у Харкові пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 17 лютого. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов.

Додамо, що у Харківській області повітряну тривогу оголосили о 14:46. Також сирени завили у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики для східних областей України.

Карта повітряних тривог станом на 14:55

У Харкові пролунав вибух

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні, 17 лютого, під Запоріжжям пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що є влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що у Запоріжжі 4 тисячі абонентів залишилися без теплопостачання після атаки росіян.

Додамо, що перед цим у Києві та північних, східних і центральних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

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