ua en ru
Чт, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області пролунали вибухи

Четвер 15 лютого 2024 00:15
UA EN RU
У Харківській області пролунали вибухи Фото: у Харківській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Харківській області пролунали вибухи у ніч проти 15 лютого. Перед тим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України та "Суспільне. Харків".

Сигнал повітряної тривоги у Харківській області пролунав скоро після опівночі.

Як повідомили військові, фіксується ракетна небезпека для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. За мить захисники неба попередили про проліт ракети у напрямку Харківської області.

"Ракета на Харківщині, курсом на південь!" - йдеться в оголошенні.

Заступник командувача оперативного угрупування військ "Харків" бригадний генерал Сергій Мельник "Марсель" о 00:04 закликав у своєму Telegeram жителів обласного центру та регіону перебувати в укритті.

"Харків та область: перебуваємо в укритті!" - йдеться в його повідомленні.

У харківських пабліках та місцевих ЗМІ повідомили про звуки вибухів.

"У Харківській області пролунав вибух... Другий вибух пролунав в області", - йдеться в повідомленні від 00:05 та 00:06 відповідно.

Тим часом у мережі зазначають, що вибухи пролунали в Чугуєві.

У Харківській області пролунали вибухи

Удари РФ по населених пунктах Харківської області

Раніше повідомлялося, що 14 лютого війська РФ ракетами, попередньо з С-300, ударили по Великому Бурлуку в Харківській області. Постраждали семеро людей.

Пізніше поліцейські повідомили, що в результаті удару по селищу загинуло двоє людей. Також була інформація, що під завалами можуть перебувати четверо людей, і правоохоронці та працівники ДСНС проводили рятувальні роботи, розбирали завали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибухи Ракетна атака
NEWS
Ефект метелика. Як удари по кораблях РФ можуть змінити фронт і скільки ВДК залишилося потопити
Ефект метелика. Як удари по кораблях РФ можуть змінити фронт і скільки ВДК залишилося потопити
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто