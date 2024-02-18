В Харькове были взрывы

В Харькове были слышны взрывы ночью 18 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
"Внимание. В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в полиции.
Местные каналы из российского Белгорода сообщали об громких звуках над областью.
"По предварительным данным, громкие звуки над областью связаны с работой ВС РФ", - сообщили на каналах.
В данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщали об ракетной опасности для области.
Ранее мы сообщали, что россияне ударили по Харькову днем 17 февраля.
Также 15 февраля российские войска обстреляли Харьковскую область. В регионе была объявлена ракетная опасность.
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