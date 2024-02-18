ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові були вибухи

Харків, Неділя 18 лютого 2024 00:30
UA EN RU
У Харкові були вибухи Фото:у Харкові були вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові були чутні вибухи вночі 18 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

"Увага. У Харкові чути вибухи. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у поліції.

Місцеві канали з російського Білгорода повідомляли про гучні звуки над областю.

"За попередніми даними, гучні звуки над областю пов'язані із роботою ЗС РФ", - повідомили на каналах.

На даний момент у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

У Харкові були вибухиФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті