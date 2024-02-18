У Харкові були вибухи

У Харкові були чутні вибухи вночі 18 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

"Увага. У Харкові чути вибухи. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у поліції.

Місцеві канали з російського Білгорода повідомляли про гучні звуки над областю.

"За попередніми даними, гучні звуки над областю пов'язані із роботою ЗС РФ", - повідомили на каналах.

На даний момент у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)