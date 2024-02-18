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В Харькове были взрывы

Харьков, Воскресенье 18 февраля 2024 00:30
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В Харькове были взрывы Фото: в Харькове были взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове были слышны взрывы ночью 18 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

"Внимание. В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в полиции.

Местные каналы из российского Белгорода сообщали об громких звуках над областью.

"По предварительным данным, громкие звуки над областью связаны с работой ВС РФ", - сообщили на каналах.

В данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщали об ракетной опасности для области.

В Харькове были взрывыФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрел россиянами Харькова

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по Харькову днем 17 февраля.

Также 15 февраля российские войска обстреляли Харьковскую область. В регионе была объявлена ракетная опасность.

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