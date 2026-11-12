У Харкові з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

Нові тарифи на воду у Харкові

Для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, встановили такі тарифи з ПДВ:

водопостачання - 57,50 гривні за кубометр;

- 57,50 гривні за кубометр; водовідведення - 27,99 гривні за кубометр.

Наразі ці послуги коштують 48,63 та 20,61 гривні за кубометр відповідно.

Для підприємств, які працюють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тарифи з 1 січня становитимуть 26,22 гривні за кубометр води та 10,12 гривні за кубометр водовідведення. Усі суми вказані з ПДВ.

У Департаменті економіки та комунального майна міськради пояснили, що перегляд тарифів є вимушеним кроком. Його пов'язують із виробничою собівартістю послуг, зокрема витратами на електроенергію, реагенти та матеріальні ресурси.

Тарифи на воду у інших містар

У міськраді також порівняли нові харківські тарифи з проєктами цін на 2027 рік в інших містах. За наведеними даними, сумарна плата за водопостачання та водовідведення становитиме майже 111 гривень за кубометр у Києві, майже 110 гривень - у Дніпрі, близько 102 гривень - в Одесі та понад 97 гривень - у Львові.

З 17 міст, які порівнювали, лише у трьох сумарна плата за воду буде нижчою, ніж у Харкові.