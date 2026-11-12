UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Харкові з 1 січня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

19:53 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У Харкові з початку 2027 року зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської міської ради.

Нові тарифи на воду у Харкові

Для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, встановили такі тарифи з ПДВ:

  • водопостачання - 57,50 гривні за кубометр;
  • водовідведення - 27,99 гривні за кубометр.

Наразі ці послуги коштують 48,63 та 20,61 гривні за кубометр відповідно.

Для підприємств, які працюють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тарифи з 1 січня становитимуть 26,22 гривні за кубометр води та 10,12 гривні за кубометр водовідведення. Усі суми вказані з ПДВ.

У Департаменті економіки та комунального майна міськради пояснили, що перегляд тарифів є вимушеним кроком. Його пов'язують із виробничою собівартістю послуг, зокрема витратами на електроенергію, реагенти та матеріальні ресурси.

Тарифи на воду у інших містар

У міськраді також порівняли нові харківські тарифи з проєктами цін на 2027 рік в інших містах. За наведеними даними, сумарна плата за водопостачання та водовідведення становитиме майже 111 гривень за кубометр у Києві, майже 110 гривень - у Дніпрі, близько 102 гривень - в Одесі та понад 97 гривень - у Львові.

З 17 міст, які порівнювали, лише у трьох сумарна плата за воду буде нижчою, ніж у Харкові.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 серпня в низці українських міст почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, у Львові сумарна вартість послуг зросла до 56,38 гривні за кубометр, а в Полтаві новий тариф становив 83,71 гривні.

Згодом Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВодопостачанняХарківТарифи на ЖКГ