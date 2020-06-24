"Харьковгаз Сбыт" разработал пятый онлайн-сервис для клиентов компании

Газовый вентиль (104.ua)

Каждый день новыми пользователями онлайн-сервисов становятся около 200 семей Харьковской области

ООО "Харьковгаз Сбыт" открыл пятый онлайн-сервис для бытовых потребителей газа - чат бот 7104ua в мессенджере Telegram. Сейчас онлайн-сервисами компании пользуются около 400 тысяч семей Харькова и области.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаз Сбыта".

"Ежегодно онлайн-сервисы компании становятся все более популярными среди клиентов компании. Особая потребность в дистанционных возможностях, позволяющих бесконтактно получить счет, платить за газ, сверять состояние лицевого счета или получать консультацию, возникла во время введенного в Украине карантина. Благодаря сервисам подавляющее большинство вопросов решается бесконтактным способом, безопасно и в удобное для клиентов время", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, каждый день новыми пользователями онлайн-сервисов становятся около 200 семей Харьковской области.

"ООО" Харьковгаз Сбыт" системно разрабатывает и обеспечивает новые возможности для пользователей газа. Современный ритм жизни вызывает у общества спрос на быстрое решение вопросов, уверенность в своей безопасности, возможность совершать определенные действия в удобное время. Многообразие сервисов "Харьковгаз Сбыта" дает право выбора нашему клиенту - пользоваться тем, чему он больше доверяет или считает более удобным для себя", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт "Татьяна Харченко.

В пресс-службе отметили, что чат бот 7104ua в мессенджере Telegram не требует дополнительных регистраций. Для быстрого перехода в чат нужно только в поле поисковой системы мессенджера ввести 7104ua и перейти к чату.

"С помощью онлайн-сервисов ООО "Харьковгаз Сбыт" можно: сверять состояние лицевого счета; получать электронный счет; контролировать зачисления оплаты на лицевой счет; смотреть историю платежей; осуществлять онлайн-расчеты за потребленный газ", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева