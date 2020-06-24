"Харківгаз Збут" розробив п'ятий онлайн-сервіс для клієнтів компанії

Газовий вентиль (104.ua)

Кожен день новими користувачами онлайн-сервісів стають близько 200 сімей Харківської області

ТОВ "Харківгаз Збут" відкрив п'ятий онлайн-сервіс для побутових споживачів газу - чат бот 7104ua в месенджері Telegram. Зараз онлайн-сервісами компанії користуються близько 400 тисяч сімей Харкова і області.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгаз Збуту".

"Щорічно онлайн-сервіси компанії стають все більш популярними серед клієнтів компанії. Особлива потреба в дистанційних можливості, що дозволяють безконтактно отримати рахунок, платити за газ, звіряти стан особового рахунку або отримати консультацію, виникла під час введеного в Україні карантину. Завдяки сервісам переважна більшість питань вирішується безконтактним способом, безпечно та у зручний для клієнтів час", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, кожен день новими користувачами онлайн-сервісів стають близько 200 сімей Харківської області.

"ТОВ" Харківгаз Збут" системно розробляє і забезпечує нові можливості для користувачів газу. Сучасний ритм життя викликає у суспільства попит на швидке вирішення питань, впевненість у своїй безпеці, можливість здійснювати певні дії у зручний час. Різноманіття сервісів "Харківгаз Збуту" дає право вибору нашому клієнту - користуватися тим, чого він більше довіряє або вважає більш зручним для себе", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Харківгаз Збут "Тетяна Харченко.

У прес-службі зазначили, що чат бот 7104ua в месенджері Telegram не вимагає додаткових реєстрацій. Для швидкого переходу в чат потрібно тільки в поле пошукової системи месенджера ввести 7104ua і перейти до чату.

"За допомогою онлайн-сервісів ТОВ "Харківгаз Збут" можна звіряти стан особового рахунку; отримувати електронний рахунок; контролювати зарахування оплати на особовий рахунок; дивитися історію платежів; здійснювати онлайн-розрахунки за спожитий газ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева